На Харківщині викрили угрупування, що виготовляло фальсифіковані стероїди

У Харківській області викрили угруповання, яке виготовило під виглядом відомих світових брендів фальсифіковані стероїди на 1 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, правоохоронці припинили діяльність організованого угруповання, що займалося незаконним виробництвом та контрабандою сильнодіючих лікарських засобів стероїдної групи, 2 вересня.

За відомостями СБУ, оперативники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили кілька місцевих мешканців, серед яких колишній правоохоронець, а також діючий працівник одного з судів Харківської області.

Правоохоронці задокументували, що зловмисники замовляли сильнодіючі хімічні речовини для виробництва так званих «ліків» в одній із країн Східної Азії, звідки вони надсилалися в Україну поштою. За місцем проживання одного з учасників угруповання ділки організували лабораторію, в якій виготовляли контрафактні ін’єкційні препарати та пігулки під марками відомих іноземних виробників анаболічних стероїдів. Частину фальсифікату вони контрабандою переправляли до Росії.

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Співробітники СБ України затримали одного з членів групи на митному посту «Щербаківка» Харківської митниці під час спроби контрабанди партії контрафактних препаратів, які містять сильнодіючі медичні речовини – метандієнон та нандролон. Організатора угруповання затримали після одержання грошей від замовників товару з Росії.

Під час обшуків за місцями мешкання членів групи співробітники спецслужби вилучили велику кількість фальсифікованих ампул та пігулок анаболічних препаратів, сировину, устаткування для виготовлення контрафактної продукції, пакувальну тару, етикетки та голограми. За висновками експертів, вартість вилучених препаратів зі цінами «чорного ринку» складає майже 1 млн грн.

Наразі чотирьох членів злочинного угруповання заарештовано. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України.