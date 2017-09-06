Рівненщина: через отруєння в шкільній їдальні госпіталізовано 9 першокласників

В смт Зарічне Рівненської області після обіду в шкільній їдальні дев'ять першокласників госпіталізували в інфекційне відділення районної лікарні.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Рівненській області, діти навчаються у Зарічненському НВК «ЗОШ І ступеня-гімназія». Усі вони обідали у шкільній їдальні 4 вересня.

Госпіталізованим поставлено діагноз: гостра кишкова інфекція. Вони перебувають у стані середньої важкості.

Спеціалістами Держпродспоживслужби проводиться епідемічне розслідування спалаху та вживаються необхідні заходи щодо локалізації і ліквідації осередку.

Тривають лабораторні дослідження.