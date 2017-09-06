На Дніпропетровщині через вибух бойової гранати 13-річний хлопчик потрапив до реанімації

У селі Новолозуватівка Межівського району на Дніпропетровщині 5 вересня близько 17:30 внаслідок вибуху бойової Ф-1 гранати поранено 13-річного хлопчика.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, потерпілого доставили до лікарні, де йому діагностували вибухове поранення живота та внутрішньочеревну кровотечу. Наразі він перебуває в реанімації.

На місце події виїхали слідчі, оперативники та вибухотехніки. Поліцейські встановили, граната, яку підліток віз з собою на велосипеді, вибухнула під час руху.

«З’ясувалося, що небезпечний боєприпас привіз із зони АТО дядько потерпілого. Кілька років граната зберігалася на горищі бабусі хлопця, де він її і знайшов. Під час обшуку в будинку бабусі поліцейські виявили ще 6 патронів калібру 5,45 мм», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «нещасний випадок».