У Чернігові створено перше у регіоні паліативне відділення для дітей

У Чернігові в обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів створенопаліативне відділення для тяжкохворих дітей, що є першим в регіоні.

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Як повідомив УНІАН директор центру Василь Пасічник, приміщення реконструйовано за державні кошти, обладнання придбано завдяки допомозі меценатів. Працює паліативне відділення перший місяць.

«Це - пілотний проект. Для онкохворих діток є наміри створити паліативні відділення в обласній дитячій лікарні та обласному онкодиспансері. У Чернігові також є бригада дитячої паліативної допомоги», - зазначив Пасічник.

За його словами, дітей, які потребують паліативної допомоги, значно більше.

Відділення поки розраховано на 3 ліжка. Діти з тяжкими неврологічними захворюваннями перебувають під контролем медичних спеціалістів цілодобово.

*** Паліативна допомога – це підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом запобігання і полегшення страждань завдяки ранньому виявленню, ретельній оцінці й лікування болю та інших фізичних симптомів, а також наданню психосоціальної і духовної підтримки.