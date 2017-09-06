У Рівненській області зросла кількість першокласників, які отруїлися у шкільній їдальні

У Рівненській області, станом на 6 вересня, в результаті отруєння в шкільній їдальні до інфекційного відділення Зарічненської центральної районної лікарні госпіталізовано 14 першокласників..

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Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Рівненській області, діти навчаються у Зарічненському НВК «ЗОШ І ступеня-гімназія». Усі вони обідали у шкільній їдальні 4 вересня.

Госпіталізованим поставлено діагноз: гостра кишкова інфекція. Вони перебувають у стані середньої важкості.

Спеціалістами Держпродспоживслужби проводиться епідемічне розслідування спалаху інфекції та вживаються необхідні заходи щодо локалізації і ліквідації осередку.

За інформацією співробітників інфекційного відділення Зарічненської ЦРЛ, проводяться лабораторні дослідження, результати яких стануть відомими через 72 години. Саме тоді можна буде визначити остаточний діагноз.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня в смт Зарічне Рівненської області після обіду в шкільній їдальні дев’ятьох першокласників госпіталізували в інфекційне відділення районної лікарні.