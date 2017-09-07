На Одещині ліквідовано канал контрабанди психотропів

В Одеській області співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою викрили контрабанду психотропних речовин вартістю 10 млн дол.

Читайте такожУ Харківській області викрили групу, яка виготовляла фальшиві стероїди

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в Одеській області, співробітники спецслужби спільно з прикордонниками і прокуратурою зупинили автомобіль зловмисників на трасі Одеса-Київ.

Під час огляду машини співробітники спецслужби виявили 250 кг таблеток, які містять психотропну речовину каптогон.

Надалі ділки планували відправити психотропи в одну з країн Європейського Союзу через міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Під час обшуку за місцем проживання трьох іноземців, які організували ввезення наркотику в Україну, оперативники виявили ще 105 кг каптогону.

Згідно з висновками експертів, вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад 10 млн дол.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів або психотропних речовин).

Слідчі дії тривають.

Як уточнили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, операція із затримання зловмисників відбулася 6 вересня за виїзді з Одеси.

За даними прокуратури обшуки проводилися в гаражних приміщеннях одного з фігурантів.