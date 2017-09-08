На Львівщині у 9-річної дитини діагностовано правець

9-річного хлопчика госпіталізували у Львівську обласну дитячу клінічну лікарню у середу ввечері. Перші симптоми у дитини з'явилися через два тижні після травми ноги - дитина наступила на цвях. За словами лікарів, саме стільки триває інкубаційний період правця, пише zaxid.net.

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«Стан дитини стабільний, є місцеві прояви у вигляді судом нижньої кінцівки, болі були в спині також. Після введеного імуноглобуліну, сподіваємося, що стан дитини буде покращуватись», – розповіла Олександра Бурда, заступник головного лікаря «ОХМАТДИТу».

Спершу хлопчик потрапив у хірургію. Те, що в хлопця правець, лікарі з’ясували за дві години.

«У кінці серпня малий став на цвях. Ми не звернулися до лікарні. Рани, як такої, не було, вона не гноїлася. Що могли, вдома зробили. Але, напевно, з нашої вини ми тут і опинилися», – розповіла матір.

Це вже другий випадок у Львівській області цього року.