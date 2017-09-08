На Сумщині викрито організацію, в якій під приводом лікування утримували наркозалежних

На Сумщині поліція викрила діяльність організації, що нібито займалась лікуванням нарко- та алкозалежних громадян, незаконно позбавляючи їх свободи.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Сумської області, сьогодні зранку проводяться обшуки в кількох філіях організації, персонал якої, не маючи жодних дозвільних та відповідних медичних документів, під приводом лікування незаконно утримував більше двадцяти нарко- та алкозалежних громадян.

«З кожного такого «пацієнта» організація отримувала за свої «послуги» від 5 до 10 тисяч гривень щомісячно, вводячи таким чином в оману батьків хворих обіцянками та надією на швидке одужання їх дітей. В рамках відкритого за ознаками ч. 2 ст. 127 (побої та мордування) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) КК України кримінального провадження поліція проводить обшуки та вилучає грошові кошти, оргтехніку та попередню документацію», – йдеться у повідомленні.