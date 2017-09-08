Рівненщина: причиною масового отруєння першокласників у їдальні стала сальмонела (відео)

На Рівненщині з’ясовано причини масового харчового отруєння першокласників у шкільній їдальні районного центру Зарічне та встановлено діагноз потерпілим.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у рівненському обласному лабораторному центрі МОЗ України, встановлено, що причиною отруєння дітей Зарічненської школи стала бактерія «сальмонела ентерітідіс».

Обставини, що сприяли виникненню та поширенню спалаху - вживання дітьми курячих яєць, заражених сальмонелою, недотримання термічної обробки під час приготування страв та недотримання санітарних норм і правил на харчоблоці школи.

Харчування вихованців Зарічненського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І ступеня-гімназія» забезпечує підприємство з Київської області. Яйця ж завезені з Тернопільської області.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня в смт Зарічне Рівненської області після обіду в шкільній їдальні дев’ятьох першокласників госпіталізували в інфекційне відділення районної лікарні. Діти обідали у шкільній їдальні 4 вересня. Госпіталізованим було поставлено діагноз: гостра кишкова інфекція.

У наступні дні кількість госпіталізованих першокласників зросла до 14. Ще четверо лікувалися амбулаторно.