На Буковині - спалах гострої кишкової інфекції серед дітей 3-4 років, які відвідували дитсадок у Шебутинцях
До Сокирянської ЦРЛ з ознаками гострого гастроентероколіту госпіталізовано трьох дітей.
У Чернівецькій області у с. Шебутинці (Сокирянський район) зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед вихованців місцевого дитячого садка.
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Як повідомили УНІАН У Держпродспоживслужбі, серед дітей трьох-чотирьох років однієї з груп дитсадка зареєстровано 12 випадків харчового отруєння.
До Сокирянської ЦРЛ з ознаками гострого гастроентероколіту госпіталізовано трьох дітей.
Розпочато комплекс протиепідемічних заходів та епідеміологічне розслідування.
Етіологічний фактор, джерело збудника інфекції та обставини, що зумовили спалах, встановлюються.
Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів триває.