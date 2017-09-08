На Буковині - спалах гострої кишкової інфекції серед дітей 3-4 років, які відвідували дитсадок у Шебутинцях

До Сокирянської ЦРЛ з ознаками гострого гастроентероколіту госпіталізовано трьох дітей.

У Чернівецькій області у с. Шебутинці (Сокирянський район) зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед вихованців місцевого дитячого садка. Читайте такожЦього року майже 70 % спалахів харчових отруєнь в Україні сталися у дитячих колективах Як повідомили УНІАН У Держпродспоживслужбі, серед дітей трьох-чотирьох років однієї з груп дитсадка зареєстровано 12 випадків харчового отруєння. До Сокирянської ЦРЛ з ознаками гострого гастроентероколіту госпіталізовано трьох дітей. Розпочато комплекс протиепідемічних заходів та епідеміологічне розслідування. Етіологічний фактор, джерело збудника інфекції та обставини, що зумовили спалах, встановлюються. Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів триває.

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