На Буковині - спалах гострої кишкової інфекції серед дітей 3-4 років, які відвідували дитсадок у Шебутинцях

15:48, 08 вересня 2017
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До Сокирянської ЦРЛ з ознаками гострого гастроентероколіту госпіталізовано трьох дітей. 

Фото: УНІАН

У Чернівецькій області у с. Шебутинці (Сокирянський район) зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед вихованців місцевого дитячого садка.

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Як повідомили УНІАН У Держпродспоживслужбі, серед дітей трьох-чотирьох років однієї з груп дитсадка зареєстровано 12 випадків харчового отруєння.

До Сокирянської ЦРЛ з ознаками гострого гастроентероколіту госпіталізовано трьох дітей. 

Розпочато комплекс протиепідемічних заходів та епідеміологічне розслідування.

Етіологічний фактор, джерело збудника інфекції та обставини, що зумовили спалах, встановлюються.

Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів триває.

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Теги: #дитяче здоров'я#отруєння у дитсадках#гостра кишкова інфекція