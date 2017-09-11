Тернопільщина: у одному з дитячих садків зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед дітей

Готується розпорядження щодо призупинення роботи закладу.

У селі Криве Підволочиського району Тернопільської області зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед вихованців дитячого садка. Читайте такожНа Буковині - спалах гострої кишкової інфекції серед дітей 3-4 років, які відвідували дитсадок у Шебутинцях Як повідомили у Держпродспоживслужбі, до дитячого інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні госпіталізовано трьох дітей. Розпочато проведення епідрозслідування у дошкільного навчального закладу у с.Криве. Також готується розпорядження щодо призупинення роботи закладу.

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