Тернопільщина: у одному з дитячих садків зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед дітей

09:08, 11 вересня 2017
Новини регіонів
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Готується розпорядження щодо призупинення роботи закладу.

УНІАН

У селі Криве Підволочиського району Тернопільської області зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед вихованців дитячого садка. 

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Як повідомили у Держпродспоживслужбі, до дитячого інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні госпіталізовано трьох дітей.

Розпочато проведення епідрозслідування у дошкільного навчального закладу у с.Криве.

Також готується розпорядження щодо призупинення роботи закладу.

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Теги: #дитяче здоров'я#отруєння у дитячих садках