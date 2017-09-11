Тернопільщина: у одному з дитячих садків зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед дітей
09:08, 11 вересня 2017Новини регіонів
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Готується розпорядження щодо призупинення роботи закладу.
Госіталізовано трьох дітей / УНІАН
У селі Криве Підволочиського району Тернопільської області зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед вихованців дитячого садка.
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Як повідомили у Держпродспоживслужбі, до дитячого інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні госпіталізовано трьох дітей.
Розпочато проведення епідрозслідування у дошкільного навчального закладу у с.Криве.
Також готується розпорядження щодо призупинення роботи закладу.
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