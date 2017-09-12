В Івано-Франківську на весіллі у ресторані отруїлися 14 людей

В Івано-Франківську на весіллі у ресторані «Голден-Тайм», яке відбулося 9 вересня, отруїлися 14 гостей.

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Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, станом на 10 годину 12 вересня з харчовим отруєнням госпіталізовано 14 осіб, з них – одна дитина; троє осіб лікуються амбулаторно вдома.

Всім хворим вставлено діагноз «гострий гастроентероколіт середньої важкості».

Зазначається, що частину страв для весілля готували кухарі ресторану, а деякі харчові продукти завезли замовники, з них було сервіровано «Козацький стіл», «Рибний стіл», Candy bar, солодкий стіл, бар з алкогольними напоями та мінеральною водою.

«Адміністрація закладу не проконтролювала якість харчових продуктів, які довезли організатори весілля», - наголосили у Держпродспоживслужбі в області.

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З метою проведення розслідування випадку цього харчового отруєння спеціалісти управління Держпродспоживслужби 11 вересня провели опитування хворих та санітарно-гігієнічне обстеження ресторану «Голден-Тайм». Під час розслідування відібрано 4 зразки харчових продуктів, 20 змивів та 1 проба води на патфлору.

За результатами обстеження адміністрації закладу направлено розпорядження про тимчасове припинення роботи ресторану на 10 днів до закінчення епідрозслідування. Матеріали щодо цього випадку подані до правоохоронних органів.