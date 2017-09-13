На Буковині зафіксовано масове отруєння невідомою речовиною мешканців с.Перебивці

У Чернівецькій області серед населення с.Перебивці (Хотинський обл.) зафіксовано масове отруєння невідомою речовиною.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, невідома речовина була розпилена під час обробки агрохімікатами посівів за допомогою малої авіації над Перебиківцями.

У відомстві зазначили, що, крім отруєння людей, уражена городина селян та інші рослини у селі.

З симптомами отруєння за медичною допомогою звернулися 14 мешканців села, з них 3 - діти. Попередній діагноз: «отруєння невідомою речовиною».

При проведенні епідемічного розслідування візуально видно на зелених насадженнях вплив десіканта, характерні ознаки пошкодження виявлено на площі приблизно 30-40 га посівів.

Епідеміологічне розслідування, проведення комплексу профілактичних, санітарно-гігієнічних заходів та вивчення причин ушкодження рослин триває. Про порушення, виявлені під час епідрозслідування, поінформовано правоохоронні органи.