У київській лікарні № 17 - новітнє медобладнання: обстеження МРТ будуть безоплатними

Київ витратив 40 млн грн на ремонт та нове обладнання міської клінічної лікарні № 17.

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Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.

«Близько 40 мільйонів гривень витрачено містом на те, щоб хворі кияни, які потрапляють у лікарню, безкоштовно могли пройти обстеження головного мозку, судин голови та шиї, органів черевної порожнини та малого тазу, хребта і суглобів на найсучаснішому обладнанні. Наразі у закладі проведені всі необхідні роботи з ремонту приміщень для кабінетів МРТ, апаратура змонтована, повністю укомплектована, проведено навчання персоналу відділення променевої діагностики», – сказав Поворозник.

Згідно з повідомленням, у лікарні нещодавно запрацював магнітно-резонансний томограф, придбаний коштом міського бюджету.

Як нагадав Поворозник, у квітні у Київський міській клінічній лікарні № 6 було введено в експлуатацію комп’ютерний томограф, а найближчими місяцями запрацює магнітно-резонансний томограф у сьомій дитячій лікарні, три ангіографи та МРТ – у Олександрівській клінічній лікарні м. Києва, а також МРТ та КТ – у лікарні швидкої медичної допомоги.

Заступник голови КМДА зауважив, що обладнання придбане за замовленням фахівців відповідних лікарень.

«Ми пишаємося столичними лікарями, які щодня рятують життя. Тож і вони, і ми з вами – їхні пацієнти – маємо розраховувати на те, що у скрутний час недуги кожного з нас чекатимуть європейські умови та сучасні технології діагностики та порятунку», – зауважив Поворозник.