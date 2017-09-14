До окупованого Донецька проїхали вантажівки з гуманітарною допомогою від Червоного Хреста
10:10, 14 вересня 2017Новини регіонів
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Повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Червоний Хрест відправив 0 вантажівок на окуповані території / УНІАН
На КПВВ «Новотроїцьке» правоохоронці оформили та пропустили на виїзд до тимчасово неконтрольованої території Донбасу 9 автомобілів з гуманітарним вантажем від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
«В КПВВ «Новотроїцьке» правоохоронці оформили та пропустили на виїзд до неконтрольованої території 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем (будівельні матеріали, продуктові набори вагою 170,1 т) від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вантаж прямував до Донецька», - повідомили у прикордонному відомстві.
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