На Луганщині з отруєнням госпіталізовано 22 студентів технікуму

На Луганщині з отруєнням госпіталізовано 22 студентів технікумуз діагнозом гостра кишкова інфекція.

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Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Луганської області.

За відомостями поліції, 12 вересня до чергової частини Старобільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з гуртожитку Старобільського технікуму Луганського національного аграрного університету (ЛНАУ), який розташований в селі Веселе Старобільського району, до інфекційного відділення лікарні госпіталізовано студентів технікуму з ознаками гострої кишкової інфекції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівники Старобільського відділу поліції та Старобільської місцевої прокуратури.

Виїздом на місце події встановлено, що 12 вересня приблизно о 19:00 до чергового гуртожитку звернувся студент Старобільського технікуму ЛНАУ зі скаргами на головний біль, нудоту. Викликавши швидку медичну допомогу, студента було госпіталізовано до інфекційного відділення районної лікарні. Скарги від студентів на самопочуття надходили протягом ночі та продовжують надходити і дотепер. На сьогоднішній день до лікарні госпіталізовано 22 студентів з діагнозом гостра кишкова інфекція.

За фактом отруєння студентів Старобільського технікуму ЛНАУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

У рамках відкритого кримінального провадження проводяться слідчі дії, призначено ряд експертиз. Встановлюються всі обставини події.