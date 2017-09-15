В Івано-Франківській області чоловік помер від укусу шершня.

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Як повідомили УНІАН в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, 14 вересня до Городенківської центральної районної лікарні доставили 48-річного жителя селі Поточище, якого вкусив шершень. Однак лікарі не змогли його врятувати.

«Останнім часом рятувальники майже щодня знищують гнізда шершнів на Прикарпатті. Зокрема, 14 вересня у стіні одного з житлових будинків у Надвірній також було виявлено гніздо цих агресивних комах», - йдеться у повідомленні.

Отрута шершня вважається однією із найбільш небезпечних для людини.