В Івано-Франківській області чоловік помер від укусу шершня
09:23, 15 вересня 2017Новини регіонів
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Рятувальники майже щодня знищують гнізда шершнів на Прикарпатті.
Отрута шершня вважається одним з найбільш небезпечних для людини / www.youtube.com
В Івано-Франківській області чоловік помер від укусу шершня.
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Як повідомили УНІАН в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, 14 вересня до Городенківської центральної районної лікарні доставили 48-річного жителя селі Поточище, якого вкусив шершень. Однак лікарі не змогли його врятувати.
«Останнім часом рятувальники майже щодня знищують гнізда шершнів на Прикарпатті. Зокрема, 14 вересня у стіні одного з житлових будинків у Надвірній також було виявлено гніздо цих агресивних комах», - йдеться у повідомленні.
Отрута шершня вважається однією із найбільш небезпечних для людини.
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