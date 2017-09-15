На Буковині зафіксовано масове отруєння серед гостей, які святкували хрестини

У Чернівецькій області за десять людей отруїлися під час святкування хрестин у ресторані.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив завідувач відділу Чернівецького обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України Юрій Падурару.

За його словами, 13 вересня після відвідування ресторану в селі Банилів-Підгірний Сторожинецького району до лікарів звернулися десятеро осіб із скаргами на погіршення здоров’я. Шістьох з них було госпіталізовано, в усіх діагноз – «гастроентероколіт».

Через зафіксовані випадки отруєння в ресторані проводиться епідеміологічне розслідування.