На Волині внаслідок отруєння грибами помер 13-річний хлопчик

У Волинській області через отруєння грибами сьогодні, 15 вересня, помер 13-річний хлопчик.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник головного лікаря Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання (ВОДТМО) Ігор Дородних.

За його словами, 13 вересня до ВОДТМО з Ковельської центральної райлікарні у дуже важкому стані були переведені четверо дітей віком від 8 до 13 років, що пов’язані родинними зв’язками.

Як зазначив Дородних, їх усіх пригостив грибами, судячи із анамнезу, блідими поганками, хлопчик 2004 року народження. «За розповідями дітей, він їх назбирав біля дому, посмажив на вогнищі, сам поїв та нагодував ними своїх рідних та двоюрідних братів та сестер», - розказав медик.

За його даними, стан трьох дітей наразі важкий, але стабільний. «Всі вони отримують інтенсивну терапію у відділенні анестезіології та реанімації Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання», - заявив Дородних.