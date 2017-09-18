У Чернігівській області грибами отруїлися троє дітей.

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Як повідомили УНІАН у Чернігівському обласному лабораторному центрі Держсанепідслужби України, до лікарні госпіталізовано трьох дітей п'яти, восьми і десяти років зі Сновського району.

Діти потрапили до лікарні після вживання маслюків та польських грибів.

Медики нагадують, що дітям вживати в їжу гриби не рекомендується.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня у Чернігівській області четверо осіб отруїлися грибами - одна особа у Ніжині і троє у Чернігові.

У 2016 році на Чернігівщині дикорослими грибами отруїлися 22 особи, четверо померли.

Цього року в області також зафіксовано смертельний випадок внаслідок отруєння грибами - померла 17-річна дівчина.