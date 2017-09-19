У Львівській області зафіксовано 50 випадків кору
09:00, 19 вересня 2017Новини регіонів
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В Україні вже понад 1000 випадків в 15 містах
Уберегтися від кору можна тільки за допомогою вакцинації / REUTERS
У Львівській області зафіксовано 50 випадків кору.
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Про це заявила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, пише dyvys.info.
"На сьогодні в Україні вже понад 1000 випадків у 15 містах. Найбільше випадків на Франківщині, але на Львівщині зараз зафіксовано більше 50 захворювань при тому, що в минулому році було всього 4. Вірус кору має високу заразність", - зазначила Тимко, підкресливши, що вберегтися від захворювання можна тільки одним способом - за допомогою вакцинації.
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