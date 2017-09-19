У Львівській області зафіксовано 50 випадків кору.

Читайте такожВ Україні змінено стандарти діагностики кору та краснухи

Про це заявила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, пише dyvys.info.

"На сьогодні в Україні вже понад 1000 випадків у 15 містах. Найбільше випадків на Франківщині, але на Львівщині зараз зафіксовано більше 50 захворювань при тому, що в минулому році було всього 4. Вірус кору має високу заразність", - зазначила Тимко, підкресливши, що вберегтися від захворювання можна тільки одним способом - за допомогою вакцинації.