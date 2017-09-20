На Черкащині - випадки смерті через сурогатний алкоголь: керівників наметових містечок хасидів попереджено

У Черкаській області в Уманському районі зафіксовано два випадки смерті внаслідок отруєння сурогатним алкоголем.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, в Уманській центральній районній лікарні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії внаслідок печінково-ниркової недостатності померли мешканці с. Полянецьке та Аполянка Черкаської області.

Також, 18 вересня в м.Умань зареєстровано ще один випадок отруєння алкоголем, постраждалий після надання медичної допомоги був виписаний з лікувального закладу в задовільному стані.

Відомості щодо походження алкогольних напоїв відсутні.

Про випадки отруєння сурогатами алкоголю Уманське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області поінформувало міського голову, керівника апарату райдержадміністрації Уманського району, Уманську міську та районну прокуратуру, Уманський відділ Головного управління Національної поліції в Черкаській області, керівників Міжнародного благодійного фонду імені рабе Нахмана, наметових містечок, амбулаторії.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.