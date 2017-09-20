Житомирщина отримала довгоочікувані вакцини проти кору, епідпаротиту, краснухи та туберкульозу

Житомирська область отримала чергову партію вакцин, які закупленіза кошти державного бюджету, для профілактики кору, епідпаротиту, краснухи та туберкульозу.

Про це УНІАН повідомили в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації.

За словами начальника відділу мобілізаційної роботи та спеціальних питань управління Сергія Березовського, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14.09.2017 №1088 Житомирська область отримала понад 18 тис. доз вакцини ПРІОРИКС для профілактики у дітей кору, епідпаротиту та краснухи. Вакцина призначена для щеплення дітей у віці 1 року та 6 років.

Читайте такожВчені створили вакцину проти наркотиків

Також на «Базу спеціального медичного постачання» надійшло 37 тис. 980 доз вакцини для профілактики туберкульозу – БЦЖ. « Востаннє цю вакцину область отримувала у вересні минулого року, і на сьогодні у більшості лікувальних закладів вона вже закінчилась, що призводило до великої кількості звернень з боку батьків. Наразі ситуація в області з вакциною БЦЖ буде повністю врегульована»,- зазначають в облдержадміністрації.

Також повідомляється, що управління охорони здоров’я ОДА провело розподіл медичних імунобіологічних препаратів, і протягом декількох днів вакцини поступлять до лікувально-профілактичних закладів області.

З огляду на це у Житомирській області фахівці закликали батьків звертатися до закладів охорони здоров’я за місцем проживання для проведення планової вакцинації дітей.