В Умані вночі пролунав вибух, постраждав 13-річний підліток з Ізраїлю

В Умані Черкаської області в ніч на 21 вересня пролунав вибух недалеко від місцяперебування паломників-хасидів. У результаті вибуху постраждав 13-річний підліток, громадянин Ізраїлю, повідомляє поліція області.

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На місце події прибули перший заступник голови НПУ В'ячеслав Аброськін і заступник голови відомства Олександр Фацевич.

"Сьогодні, 21 вересня, близько шостої ранку в Уманський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в гаражах неподалік від місця масового перебування паломників-хасидів стався вибух невідомого предмету. Особовий склад поліції був негайно піднятий по тривозі. При виїзді на місце події поліцейськими встановлено, що від вибуху невідомого предмета пошкоджено дах одного з гаражів. Крім того, постраждав 13-річний підліток, громадянин Ізраїлю. Хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді порізу на кисті лівої руки. Підлітку надана медична допомога на місці", - йдеться у повідомленні.

На даний момент на місці вибуху працюють слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Обставини і причетні до вибуху особи встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.