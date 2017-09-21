У Запоріжжі з "реабілітаційного центру" звільнено близько 100 осіб (відео)

У Запоріжжі правоохоронці звільнили з так званого "реабілітаційного центру" для осіб з наркотичною та алкогольною залежністю близько 100 осіб.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області, співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління ГУ НП в Запорізькій області, підрозділу поліції особливого призначення, спецпризначенці «КОРД» та обласної прокуратури провели 5 обшуків в місцях незаконного утримання людей – так званого «Центру з реабілітації осіб з наркотичною та алкогольною залежністю».

Встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення та організації незаконної діяльності причетні чоловіки – 1987, 1984, 1980 та 1972 років народження. Вони створили у Запоріжжі Центр з реабілітації осіб з наркотичною та алкогольною залежністю. Правоохоронцями встановлено, що центр не є лікарською установою, не має відповідних документів та медичних працівників. Насправді лікуванням «пацієнтів» ніхто не займався. Їх незаконно позбавляли волі та утримували із застосуванням психологічного та фізичного насилля.

Розташовувалась ця організація за п’ятьма адресами. У приміщеннях фігуранти утримували близько 100 осіб різного віку, статі та з різних міст України.

За всіма адресами були проведені обшуки та вилучені речові докази. В одному з приміщень знайшли магазин з патронами калібру 5,6 мм до пістолету Марголіна та дві дерев’яні біти.

У більшості випадків ініціаторами «лікування» ставали родичі, які сплачували за утримання осіб від 2,5 тис. до 3,5 тис. грн. на місяць.

Наразі першочергові слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють всі обставини.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.127 (катування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.