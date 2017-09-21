Чернігівська міськрада затвердила програму підтримки народжуваності

Депутати Чернігівської міської ради затвердили програму підтримки народжуваності у місті на 2017-2022 роки.

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Як передає кореспондент УНІАН, проект програми виніс на розгляд депутатів міський голова Владислав Атрошенко. У проекті спочатку пропонувалося виплачувати допомогу за народження третьої дитини у розмірі 5 тис. грн, потім після критики у соцмережах збільшили цю суму до 10 тис. грн.

Під час засідання сесії пропонувалося надавати допомогу в іншому розмірі: при народженні першої дитини - 5 тис. грн, другої - 10 тис. грн, третьої - 20 тис. грн. Цю поправку підтримали всі депутати Чернігівської міської ради.

Дискусія також виникла навколо питання створення спеціальної комісії, яка розглядатиме питання призначення допомоги. Міський голова заявив, що така комісія є необхідною, щоб кошти не потрапляли в асоціальні родини, які народжують дітей задля матеріальної вигоди.

Депутат від «Самопомочі» Володимир Зуб наголосив, що допомогу слід виплачувати за фактом народження дитини, а не за рішенням комісії. Крім того, він пропонував доповнити програму виділенням коштів на поліпшення матеріально-технічного стану пологового будинку та дитячих поліклінік. Міський голова запевнив, що кошти на ці потреби будуть передбачатися в інших програмах, що стосуються медицини.

Пропозиція Зуба не була підтримана, тому пункт про створення комісії залишився у тексті затвердженого документа.

Атрошенко пообіцяв, що до складу комісії увійдуть профільні спеціалісти, представники депутатського корпусу і громадськості.

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Торік у Чернігові народилися близько 2500 дітей, тільки 200 малюків були третьою дитиною у родині.

Як повідомляв УНІАН, у вересні міський голова Атрошенко написав пост у Facebook, у якому порушив проблему низької народжуваності та заявив, що українці, які не мають трьох дітей у сім'ї – «хворі», «якісь не такі» і «не українці». У родині Атрошенка - двоє доньок.