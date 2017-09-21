Житомирську міськраду пікетують медики, вимагаючи погашення заборгованості із зарплати

Під будівлею Житомирської міської ради понад 500 медичних працівників проводять акцію протесту,вимагаючи погашення заборгованості із виплати зарплати.

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Як передає кореспондент УНІАН, медпрацівники перекрили одну з головних вулиць міста – Велику Бердичівську.

Учасники вимагають підвищення зарплати та погашення заборгованості, проведення медичної реформи.

Організатори акції вже висловили свої вимоги владі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, мер Житомира Сергій Сухомлин вже зустрівся з пікетувальниками.

«Житомирський міський голова Сергій Сухомлин підтримує медичних працівників міста та разом з ними вимагає виплати заборгованої їм зарплати. До кінця року передбачається погасити заборгованість медичним працівникам у сумі 63 млн грн»,- сказано у повідомленні.

Також зазначається, що Сухомлин планує звернутися до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів щодо виплати заборгованої зарплати житомирським медпрацівникам.

«Боргувати заробітну плату ніхто не має права. Держава повинна виконати свої зобов’язання перед житомирськими медиками. Частину коштів ми можемо виділити з міського бюджету, та це в цілому не виправить ситуацію. Заборгованість все одно буде зростати. У бюджеті міста коштів, щоб повністю перекрити заборгованість – немає», - цитує Сухомлина прес-служба міськради.