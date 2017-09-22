У дітей із столичного дитсадка №62 виявлено симптоми вірусу Коксакі

У столичному дитячому садку №62 "Зернятко" Дніпровського району батьки у дітей виявили вірус Коксакі, пише ТСН.ua.

Мама одного з дітей повідомила, що наразі захворіло вже 8 дітей віком від 5 до 6 років, у тому числі і її син.

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"Нам раніше поставили діагноз "стрептодермія", але як виявилося за показаннями батьків і за симптомами мого сина – це Коксакі. Діти, які раніше захворіли не ходять до дитсадку, а їхні батьки поінформували вихователів про проблему. Садок ніяк не реагує, карантину теж немає", – розповіла Людмила.

За її словами, лікарі сказали, що у дитини всі ознаки вірусу Коксакі: виражені висипання та висока температура. У інших батьків ситуація така сама, всі хворіють і нікуди не виходять. Наразі Людмила чекає на офіційне підтвердження вірусу та результати аналізу.

Після спілкування ТСН.ua з діловодом та тимчасово в.о. завідуючої дошкільного закладу Мариною Анатолівною, керівництво дитсадку вирішило влаштувати вечірне зібрання.

"Вчора о 18-й годині збори в садку були. Про що там говорили я не знаю, тому що я з дитиною одна вдома, а чоловік допізна на роботі був. Ми вдома сиділи чекали лікаря", – додала Людмила.

Проте діловод відмовилася коментувати ситуацію у дитсадку та кинула слухавку.

"Я про зібрання нічого не знаю. Всі запитання через управління освіти", – сказала Марина Анатолівна.

Коли саме з'явився вірус невідомо, але приблизно минулого тижня. Наразі інші дітки потроху одужують. Батьки кажуть, що мабуть хтось до Туреччини злітав і привіз цей вірус.

Медсестра дитсадку сказала ТСН.ua, що жодних підтверджень захворювання вірусом Коксакі немає і все сприймається лише як чутки.

"Ніхто нічого нам не казав. Якщо діти хворіють, то вони просто лишаються вдома. Висипань та іншого ми особисто не бачили. Всі говорять, але ми все сприймаємо, як чутки, бо жодної довідки ми не бачили. Також не було ніяких повідомлень ні з лікарні, ні від лікарів", – зазначила медсестра.

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Тим часом, у Дніпровській районній адміністрації Києва нічого про захворювання не знають, а з дошкільного закладу з ними не зв'язувалися.

"Нічого про це не чули. Ні санстанція, ні з медичних установ ніхто нічого не повідомляв", – розповіла головний спеціаліст Надія Коваленко.

У райадміністрації також зазначили, що визначити хто чим хворіє складно, бо довідки до закладів не приносять, але 8 дітей – це вважається груповим захворюванням.

"Бачите яке зараз питання у нас, бо всі ходять без довідок і ніхто нікому нічого не дає. Взагалі щось з'ясувати де та чим дитина хворіє дуже проблематично. Коли ми зверталися до Управління здоров'я з приводу того, що дитина довготривало не відвідує дошкільний заклад, близько 75 днів, то вони нам сказали "ми не маємо право брати довідок". На сьогодні інформації про те, що там діти мають якесь захворювання ми не маємо. Якби таке було, ми повинні б були знати, бо це вже вважається груповим захворюванням", – каже Коваленко.

За її словами, якби до адміністрації подзвонили з Управління охорони здоров'я чи санстанція та сказали накласти карантин – звичайно зробили б це, проте звернень не було.

Надія Коваленко пообіцяла протягом дня зв'язатися з дошкільним закладом, санстанцією та Управлінням здоров'я і з'ясувати ситуацію.