У Львові 12-річна дівчинка народила сина

У Львові в одному з пологових будинків 12-річна дівчинка стала мамою. Вона народила хлопчика вагою 2,500, пише "Високий замок".

Юна мама була прооперована - їй зробили кесарів розтин.

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Однак офіційно коментувати пологи юної породіллі в адміністрації лікарні відмовились, посилаючись на те, що права неповнолітньої дитини захищені державою.

Окрім того, без дозволу матері не можуть розголошувати жодної інформації. Зазначається, що матері 12-річної дівчинки 31 рік і вона провідувала доньку у пологовому будинку лише раз.

Юна мама, як дізналися журналісти, з багатодітної сім'ї, в якій виховуються семеро дітей. Родина живе в одному з районних центрів на Львівщині. Дівчинка навчається у 6 класі. Батьком дитини, за попередньою інформацією, є 18-річний сусід.