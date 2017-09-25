У Львові стрімко зростає кількість постраждалих після вживання копченої риби

У Львові, станом на ранок понеділка, 25 вересня, до 56 осіб зросла кількість постраждалих після вживання копченої риби з ринку «Привокзальний».

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, кількість постраждалих внаслідок харчового отруєння продовжує зростати. Станом на 6.00, до медиків звернулося 56 осіб, які відчули різке погіршення стану здоров‘я після вживання копченої риби.

«До медиків вже звернулося 56 людей, з них семеро дітей віком від 3 до 15 років. Четверо людей після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилися, вони проходять амбулаторне лікування. На даний час у Львівську обласну інфекційну лікарню госпіталізовано 50 осіб, ще двоє – госпіталізовано у лікарню міста Пустомити», - повідомили у департаменті.

Стан 14 пацієнтів наразі важкий, всі інші – в стані середньої тяжкості.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ч. 1 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає штраф, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня у Львові до обласної інфекційної лікарні було госпіталізовано 10 осіб з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Перших пацієнтів почали госпіталізувати з 22 вересня. Станом на ранок 24 вересня, було госпіталізовано 38 осіб.

Всі постраждалі вживали в їжу рибу гарячого копчення, придбану в торговому павільйоні ринку «Привокзальний» у Львові.