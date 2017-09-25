На Тернопільщині зафіксовано спалах отруєння серед малюків одного з дитсадків

09:08, 25 вересня 2017
Новини регіонів
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Розпочато проведення епідрозслідування та обстеження дошкільного навчального закладу. 

Фото УНІАН

На Тернопільщині зафіксовано спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію дітей дошкільного навчального закладу смт Великі Бірки Тернопільського району Тернопільської області.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, постраждало 10 дітей. До дитячого інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізовано 3 дітей, ще 7 - на амбулаторному лікуванні.

Розпочато проведення епідрозслідування та обстеження дошкільного навчального закладу з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

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Теги: #дитяче здоров'я#кишкові інфекції#отруєння у дитячих колективах