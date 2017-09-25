В Івано-Франківській області родина отруїлася грибами, серед них і діти

В Івано-Франківській області родина отруїлася грибами, серед яких двоє дітей.

Читайте такожНа Волині внаслідок отруєння грибами помер 13-річний хлопчик

Як повідомили УНІАН в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, до лікарні доставили четверо осіб з однієї сім'ї із села Довга Калуська Калуського району, які захворіли після споживання грибів: двоє батьків і двоє дітей віком 9 і 12 років.

Потерпілі перебувають у відділенні реанімації Калуської центральної районної лікарні. Стан потерпілих - середньої важкості.