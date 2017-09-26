Збитки "Біофарми" через пожежу можуть сягнути мільйонів доларів

Складські приміщення сильно пошкоджені вогнем.

Під час пожежі на фармацевтичному заводі "Біофарм" у Білій Церкві працівники підприємства не постраждали. Тим часом збитки можуть сягнути мільйонів доларів. Про це повідомляє ТСН.

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Дах складського приміщення повністю завалило, а стіни похилилися в середину. Тут розміщували в основному інгридієнти для виготовлення ліків та готову продукцію. Також тут було дуже багато пакувальної тари, яка сприяла швидкому загоранню.

Пожежа почалася близько 19.00 25 вересня і тривала до 23.00: пожежники кілька годин приборкували полум'я. Рятувальники зауважили, що у повітрі є незначне перевищення сірчаних сполук. Небезпеку для жителів Білої Церкви чи навколишніх сіл така ситуація не становить.

Компанія "Біофарм" - один з найбільших виробників ліків в Україні. Завод у Білій Церкві помпезно відкривали два роки тому. У будівництво вклали понад 40 мільйонів доларів і до кінця 2018 року планували відкрити ще один цех з виготовлення ліків і вкласти туди приблизно теж 40 мільйонів доларів.