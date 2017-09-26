У Рівному через отруєння ліками померла дворічна дівчинка

У Рівному в обласній дитячій лікарні 25 вересня від отруєння ліками померла дворічна дівчинка.

Читайте такожЛікарі не змогли врятувати 2-річну дівчинку, яка отруїлася сирими грибами: мати два дні "лікувала" сама

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненщини, наразі встановлено, що близько 22-ї години 24 вересня дівчинка, перебуваючи сама в кімнаті, випила ліки з флакончика. Зі слів 38-річної матері, вона на той час поралася на кухні, а 35-річний батько із дев’ятирічним пасинком вийшли у магазин.

Дитину каретою швидкої медичної допомоги доставили у Рівненську обласну дитячу лікарню. Медики вжили реанімаційні заходи, однак 25 вересня о 01:25 вона померла.

Тіло було направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією статті 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Санкція статті передбачає покарання обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.