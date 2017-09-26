Житомирська міськрада виділила 14 млн грн на зарплату медикам, які заборгувала держава

Житомирська міськрада виділила понад 13,9 млн грн на виплату зарплати медикам за вересень місяць, які їм заборгувала держава.

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Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні проголосували на позачерговій сесії Житомирської міської ради більшість її депутатів.

Сесію скликали саме з цього питання. Перед голосуванням цю тему депутати довго обговорювали. Вони обурювалися тим, що держава заборгувала медикам кошти і тепер їх доводиться виділяти з міської казни, зменшуючи видатки бюджету розвитку, які планувалося спрямувати на капітальний ремонт доріг та тротуарів а також на будівництво індустріального парку.

Нарешті депутати проголосували і виділили 13,87 мільйона гривень на аванс та зарплату медикам за вересень.

«Сьогодні за рахунок міського бюджету житомирським медикам було виділено 13,87 мільйони гривень. Ці гроші нашим медпрацівникам боргувала держава. У жовтні місяці ми знову зіштовхнемось з аналогічною проблемою. У нас є місяць, щоб відпрацювати це питання. Житомирська міська рада направить персональні звернення до кожного депутата Верховної Ради. Це питання ми продовжимо піднімати на бюджетному комітеті і на профільних комітетах парламенту», - пояснив журналістам на брифінгу після сесії Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Він нагадав, що Житомирська міська рада направить позов до суду про невиконання своїх зобов’язань Кабінетом міністрів України щодо виплати зарплат житомирським медикам.

Загалом же, дефіцит по заробітній платі, яку має виплатити держава житомирським медикам до кінця цього року, складає 63 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Житомирську міськраду пікетували медики, вимагаючи погашення заборгованості із виплати зарплати. Також тоді медпрацівники на певний час перекрили одну з головних вулиць міста – Велику Бердичівську.

Учасники вимагали підвищення зарплати та погашення заборгованості, а також проведення медичної реформи.

Організатори акції вже висловили свої вимоги владі міста.