Київська влада і Фундація АнтиСНІД-США в Україні співпрацюватимуть у боротьбі з ВІЛ/СНІДом

Київська міська державна адміністрація та Фундація АнтиСНІД-США в Україні співпрацюватимуть у боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІД.

Відповідний Меморандум з боку КМДА підписав мер Києва Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі міського голови.

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Він нагадав, що одна четверта частина всіх людей, які живуть з ВІЛ, мешкає у 200 великих містах, і Київ входить до цього переліку.

Мер Києва зазначив, що Меморандум про співпрацю між КМДА та Фундацією АнтиСнід – США в Україні (АНF) передбачає вдосконалення і виконання національних та місцевих програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших небезпечних вірусних захворювань.

Крім того, в рамках Меморандуму втілюватиметься благодійний проект фундації «Розширення доступу уразливих груп населення України до консультування, тестування на ВІЛ з використанням швидких тестів», що реалізується в Україні за кошти АНF.

Київський міський голова висловив упевненість, що AHF докладе всіх зусиль до виконання національних та місцевих програм.

Зі свого боку мер Києва гарантував, що КМДА надасть підтримку та сприяння в реалізації проекту фундації.

Кличко також подякував AHF за те, що фундація вже інвестувала у сектор громадського здоров’я Києва близько 5 млн грн.

Мер Києва нагадав, що минулого року у Києві була підписана Паризька декларація, і столиця долучилась до програми прискорення заходів у боротьбі зі СНІДом Fast-Track Cities. Крім того, зауважив Кличко, минулого року він представляв українську столицю вперше на міжнародній конференції Fast-Track Cities у Нью-Йорку.

«І ми - спільно з донорськими та громадськими організаціями докладаємо всіх зусиль, аби зупинити цю епідемію», - наголосив міський голова.

Крім того, Київрада затвердила міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки, і на цей рік фінансування з бюджету Києва становить 41 млн. грн.

«Ми вже маємо позитивні результати у завданнях, які ми взяли на себе у рамках програми Fast-Track Cities та стратегії 90-90-90», - наголосив Кличко.

Мер додав, що під медичним наглядом у столиці перебувають понад 12 тисяч ВІЛ-інфікованих осіб.

«І до кінця року ми маємо охопити лікуванням понад 80% з них. Також хочу звернути увагу, що серед 6,7 тисяч хворих, які отримують належне лікування, стан більшості значно покращився», - сказав Київський міський голова.

Зі свого боку голова з глобальної адвокації та політиці Фундації АнтиСНІД-США Тері Форд нагадала, що минулого року AFH Ukraine відкрив перший у Східній Європі пункт безкоштовного експрес-тестування на ВІЛ, а також розпочав роботу мобільний підрозділ з тестування для важкодоступних категорій населення.

*** AHF є однією з найбільших неурядових організацій, яка завдяки благодійності забезпечує профілактику та тестування на ВІЛ, догляд, піклування, лікування та підтримку ВІЛ-інфікованих пацієнтів у 38 країнах світу, включаючи Україну. Другою невід’ємною частиною місії AHF є адвокація структурних змін, для того, щоб забезпечити високу якість та сталість послуг. Більш ніж 700 тис. осіб з ВІЛ користуються послугами, які надаються за підтримки AHF в Північній та Південній Америці, країнах Азії, Африки та Європи.