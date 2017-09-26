У Сумах на благодійному аукціоні зібрали кошти на операцію пораненому в АТО бійцеві

У Сумах на благодійному аукціоні «Час добрих справ» зібрали майже 45 тис. грн на операцію бійцеві 92-ї окремої механізованої бригади Євгену Журавлю, який у зоні проведення антитерористичної операції пройшов Іловайський котел і був поранений під містом Щастя.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, 25 вересня участь в аукціоні, на який виставили 48 картин та 19 виробів декоративно-ужиткового мистецтва (вінки, ікони, авторський сервіз, прикраси з бісеру та перлин, витинанки та серветки) взяли близько сотні сумчан, в тому числі і голова Сумської ОДА Микола Клочко, який придбав одну з художніх картин.

«Рік тому Євгеній звернувся до нас за допомогою, щоб зібрати кошти на операцію. Він довго шукав клініку в Сумах, але так і не знайшов підходящу. У цьому році він уже прийшов до нас із прайсом київської лікарні, тож ми почали активно збирати кошти. Цей збір продовжується майже два місяці, і до початку аукціону ми вже зібрали для нього 25 тисяч гривень», – зазначила виконавчий директор громадського фонду «Суми» та співорганізатор аукціону Олександра Мартиненко.

Під час заходу на лікування Журавля було зібрано 44 тис. 870 грн. Отримані благодійниками кошти дозволять покрити витрати на імплантацію кістки та операцію бійцю, 10 днів реабілітації та перебування в клініці.

За інформацією організаторів – громадського фонду «Суми» та агенції промоції «Суми» – аукціон проводився за всіма етичними правилами: 30% від зібраної суми повернуться митцям на матеріали, а залишок передадуть Журавлю.