На Буковині ліквідували канал контрабанди сильнодіючих ліків із Молдови

У Чернівецькій області правоохоронці ліквідували контрабандний канал ввезення в Україну з Республіки Молдова сильнодіючих речовин.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Чернівецького прикордонного загону.

Зазначається, що учора, 25 вересня, близько півночі спільною міжвідомчою групою зі складу співробітників оперативних підрозділів Західного регіонального управління Держприкордонслужби, СБУ в Чернівецькій області та прокуратури на території Кельменецького району було зупинено мікроавтобус «Мерседес» іноземної реєстрації.

Під час огляду транспортного засобу, водієм якого був громадянин Республіки Молдова, правоохоронці виявили 8 тисяч пігулок лікарського засобу Danabol, який містить сильнодіючі речовини, заборонені для вільного обігу на території України.

Крім того, в рамках цього ж кримінального провадження було проведено санкціонований обшук в приватній оселі іншого фігуранта справи.

«Як результат, спільною оперативною групою було виявлено та вилучено 615 ампул та близько 21 тисячі пігулок сильнодіючих лікарських засобів різних найменувань, підготовлених до реалізації, яка здійснювалася через мережу Інтернет», - йдеться у повідомленні.