Через пожежу на складах боєприпасів на Вінниччині травмовано жінку: її госпіталізовано у стані середньої тяжкості

Через пожежу на складах боєприпасів поблизу м. Калинівка Вінницької області станом на 6 годину ранку евакуювали близько 24 тисяч людей.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За даними ДСНС, інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області надійшла 26 вересня близько 22:00.

Було здійснено оповіщення жителів м. Калинівка та населених пунктів в 10-кілометровій зоні (Павлівка, Медвідка, Дорожне, Сальнік, Стрижавка). Станом на 6 годину 27 вересня евакуйовано близько 24 тис. людей.

У ДСНС додали, що, за попередньою інформацією, травмована одна особа, яку у стані середньої тяжкості госпіталізовано до Вінницької центральної районної лікарні.

Підрозділами ДСНС ліквідовано загоряння 4 житлових будинків, що виникло внаслідок влучання боєприпасів.

Крім того, закрито руху всіх видів транспорту, у тому числі: автотранспорту на автодорозі Житомир – Могилів – Подільський; залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка Південно-Західної залізниці; повітряного транспорту в радіусі 50 кілометрів від м. Калинівка.

Також відключено лінії електропередач Калинівка-УкрФлора та Калинівка-Лаврівка та газопостачання с. Дорожнє, с. Медвідка, с. Лаврівка.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 691 особу та 149 одиниць техніки. Від ДСНС — 195 осіб та 49 одиниць техніки, у тому числі 1 літак АН-32П, від Національної поліції 270 осіб та 60 одиниць техніки, Національної гвардії - 136 осіб та 20 одиниць техніки, від Міністерства оборони — 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежних танки, від ВАТ «Укрзалізниця» 3 пожежних потяга. Крім того, від Міністерства охорони здоров’я працює 30 медиків та 10 автомобілів швидкої допомоги.

До місця події направлено 20 піротехнічних розрахунків ДСНС чисельністю 98 осіб та 48 одиниць техніки. Приведено в готовність 30 пожежних розрахунків чисельністю 150 осіб.

На місці події працює мобільна оперативна група ДСНС на чолі з т.в.о. голови ДСНС Русланом Білошицьким.

Також повідомляється, що працює телефонна “гаряча лінія” Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за номером 043-332-13-35.