Прокуратура розслідує випадок смерті 3-місячної дитини в лікарні Слов'янська

Прокуратура здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню за фактом смерті тримісячної дитини в лікарні Слов'янська.

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Як повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, дані за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).

Повідомлення від 29-річної жительки м. Мирнограда про те, що у дитячій лікарні Слов’янська померла її донька, надійшло до поліції ввечері 26 вересня.

«Наразі встановлено, що пізно ввечері 21 вересня 3-місячній дитині стало зле, у зв’язку з чим мати звернулась до приймального відділення Мирноградської центральної міської лікарні за медичною допомогою. Лікарем-педіатром було оглянуто немовля та встановлено діагноз: порушення шлунково-кишкового тракту. Через годину дівчинці стало гірше, її госпіталізували до реанімації міської дитячої лікарні м. Слов’янська, де 22 вересня о 02:00 годині констатовано смерть дитини. Попередня причина смерті – набряк головного мозку», - йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Красноармійська місцева прокуратура.