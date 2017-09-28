Причиною масового отруєння людей у Львові після вживання риби стала сальмонела

11:41, 28 вересня 2017
Новини регіонів
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Станом на 27 вересня, всього потерпілих від спалаху інфекції 66 осіб, в тому числі 7 дітей.

Фото A.b. Dowsett via fineartamerica.com

Причиною масового отруєння людей, які вживали копчену рибу придбану на ринку, стала сальмонела.

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Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

«Станом на 27 вересня, всього потерпілих від спалаху інфекції 66 осіб, в тому числі 7 дітей. На амбулаторному лікуванні перебуває 6 осіб. Після проведення лабораторних обстежень всім пацієнтам виставлено діагноз – сальмонельоз. Стан пацієнтів, що перебувають в стаціонарі - середньої важкості з покращенням». – інформує Львівська ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня у Львові госпіталізували перших пацієнтів з діагнозом «гостра кишкова інфекція», які вживали в їжу рибу гарячого копчення, придбану в торговому павільйоні ринку «Привокзальний».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ч. 1 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

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Теги: #отруєння рибою у Львові