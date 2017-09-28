Затримано іноземця, який намагався незаконно ввезти в Україну рентгеноконтрасти

У Чернівецькій області правоохоронці затримали іноземця, який у пасажирському автобусі сполученням «Стамбул-Київ» намагався незаконно ввезти на територію України дороговартісні медичні препарати на суму приблизно 1,2 млн грн.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької митниці ДФС, сьогодні на пункті пропуску «Порубне» українсько-румунського кордону співробітники митниці спільно з працівниками управління СБУ в Чернівецькій області припинили незаконне ввезення до України партії рентгеноконтрастних засобів іноземного виробництва, зокрема Omnipaque, Gadovist, Omniscan та Ultravist.

Пасажирський автобус з іноземною реєстрацією, який під керуванням громадянина Туреччини слідував з Туреччини до України по маршруту «Стамбул-Київ», заїхав у зону митного контролю на ділянку «В’їзд» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС.

У ході здійснення митного контролю було виявлено не вказані іноземцем в митній декларації та не пред’явлені до митного контролю товари, які знаходились у багажному відділенні автобуса.

Таким чином, громадянин не заявив за встановленою формою точні та достовірні відомості про товари, переміщення яких через митний кордон України підлягає обов’язковому письмовому декларуванню. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, що передбачені статтею 472 Митного кодексу України.

За складеним протоколом медикаменти орієнтовною вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень вилучено до винесення судом рішення у справі.

Водночас у прес-службі повідомили, що санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару.