На Волині троє людей госпіталізовані з ботулізмом, серед них 12-річна дитина

У Волинській області троє жителів Луцького району госпіталізовані з ботулізмом, серед них 12-річний хлопчик.

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Як повідомила кореспондентові УНІАН завідуюча відділенням обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська, хлопчика 27 вересня перевели із реанімаційного відділення Луцької районної лікарні. Також госпіталізували його батьків, які, за їх словами, 23 вересня разом із дитиною вживали домашній м’ясний паштет.

Морочковська підкреслила, що до лікарів сім’я звернулася лише 26 вересня. За її словами, в найтяжчому стані перебував хлопчик. Вcім хворим ввели сироватку проти ботулізму.

Наразі загрози життю дитини та її батьків немає, 12-річний хлопчик перебуває у стані середньої тяжкості. Всі вони отримують відповідне лікування.

Як повідомили УНІАН у Волинському лабораторному центрі МОЗ України, це вже третій цього року випадок захворювання на ботулізм в області. Торік було зареєстровано 7 випадків.