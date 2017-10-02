На Рівненщині зафіксовано спалах сальмонельозу
10:12, 02 жовтня 2017Новини регіонів
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Усі хворі пов’язують захворювання з вживанням страв в їдальні підприємства.
Причиною спалаху є зараження сальмонелою / Фото sprotyv.info
Як повідомляють у Рівненському лабораторному центрі МОЗ України, до лікувальних закладів Рівного звернулись 7 працівників ТОВ «Морган Феніче» (меблева фабрика) смт Квасилів Рівненського району з ознаками гострої кишкової інфекції.
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Хворі пов’язують захворювання з вживанням страв в їдальні підприємства.
Фахівці виявили, що причиною спалаху є зараження сальмонелою.
Проводяться епідрозслідування та лабораторні обстеження працівників їдальні, мікробіологічне дослідження проб харчових продуктів і води та змивів з технологічного обладнання.
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