На Рівненщині зафіксовано спалах сальмонельозу

Як повідомляють у Рівненському лабораторному центрі МОЗ України, до лікувальних закладів Рівного звернулись 7 працівників ТОВ «Морган Феніче» (меблева фабрика) смт Квасилів Рівненського району з ознаками гострої кишкової інфекції.

Читайте такожПричиною масового отруєння людей у Львові після вживання риби стала сальмонела

Хворі пов’язують захворювання з вживанням страв в їдальні підприємства.

Фахівці виявили, що причиною спалаху є зараження сальмонелою.

Проводяться епідрозслідування та лабораторні обстеження працівників їдальні, мікробіологічне дослідження проб харчових продуктів і води та змивів з технологічного обладнання.