На Хмельниччині зафіксовано масове отруєння серед школярів с.Скіпче.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, зареєстровано 14 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед учнів Скіпчанської загальноосвітньої школи I-II ст. Гордоцького району Хмельницької області.

З діагнозом гостра кишкова інфекція, середнього ступеню важкості госпіталізовано 12 дітей в інфекційне відділення Городоцької ЦРЛ (2 дітей знаходяться на амбулаторному лікуванні).

Проведено позапланову перевірку закладу.

При епідрозслідуванні встановлено, що харчування учнів здійснюється в їдальні закладу, на харчоблоці працює тільки один кухар, якому для миття посуду та проведення прибирання на харчоблоці почергово допомагають технічні працівники школи. Постачання продуктів харчування до навчального закладу здійснюється лише 2 рази на місяць (організатор харчування з’ясовується).

У ході проведення обстеження виявлено низку порушень вимог санітарного законодавства та про безпечність на окремі показники якості харчових продуктів.

Протиепідемічні заходи тривають. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.