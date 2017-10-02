У лікарнях залишаються 34 постраждалих через отруєння копченою рибою, придбаною на ринку у Львові

У лікарнях залишаються 34 людини, які вживали в їжу копчену рибу, придбану в торговому павільйоні ринку «Привокзальний» у Львові.

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Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, станом на 09.00 2 жовтня загалом зафіксовано 71 потерпілого, з них 7 дітей, від спалаху інфекції після вживання в їжу риби, придбаної на ринку. Стаціонарно продовжують лікування 34 людини (31 особа перебуває в інфекційному відділенні обласної лікарні, ще 3 постраждалих - в інфекційному відділенні Пустомитівської райлікарні). На амбулаторному лікуванні на даний час перебуває 6 осіб, з них 1 дитина.

Стан одного пацієнта важкий, інших, що перебувають в стаціонарі, – близький до задовільного.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня у Львові госпіталізували перших пацієнтів з діагнозом «гостра кишкова інфекція», які вживали в їжу рибу гарячого копчення, придбану в торговому павільйоні ринку «Привокзальний».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ч. 1 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Причиною масового отруєння людей, які вживали копчену рибу, придбану на ринку, стала сальмонела.