У Львові 30-річний чоловік помер від лептоспірозу після купання у водоймі

У Львові зареєстровано летальний випадок захворювання людини на лептоспіроз.

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Як повідомила кореспонденту УНІАН завідуюча відділом особливо небезпечних інфекцій Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Ірина Куліш, 30-річний львів’янин помер в кінці минулого тижня в обласній інфекційній лікарні.

«З епіданамнезу встановлено, що напередодні захворювання він ловив рибу та купався у водоймі Тернопільської області. З початком захворювання займався самолікуванням. На 7-й день від початку захворювання був госпіталізований в реанімаційний відділ Львівської обласної інфекційної лікарні в дуже важкому стані. На наступний день хворий помер», - повідомила Куліш.

Вона також поінформувала, що від початку року в області зареєстровано 10 випадків захворювань людей на лептоспіроз, це перший летальний випадок. За аналогічний період 2016 року – 8 випадків, летальних не було.

З початку року було досліджено на наявність лептоспір 42 взірці води з відкритих водойм Львівської області, з них 2 - з позитивним результатом.

Довідка. Лептоспіроз – гостре інфекційне захворювання людей і тварин, спричиняється збудником лептоспірою, характеризується ураженням печінки, нирок, м'язів і супроводжується хвилеподібною гарячкою.

Зараження на лептоспіроз відбувається під час купання, пиття води з відкритих водоймищ, риболовлі, сільськогосподарських польових робіт, при вживанні продуктів харчування, забруднених сечею гризунів. В організм людини збудник проникає через пошкоджену шкіру і слизові оболонки порожнини рота, очей, носа, шлунково-кишкового тракту.

З моменту зараження до початку захворювання проходить від 6 до 20 днів. Захворювання у більшості випадків починається гостро, підвищується температура тіла до 39-40 С, хворі скаржаться на сильний головний біль, слабість, біль в м‘язах.

Успіх лікування залежить від раннього звернення хворих за медичною допомогою та ранньої діагностики. Важкий перебіг хвороби часто закінчується смертю.