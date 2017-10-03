У лікарні Одеси з харчовим отруєнням перебувають 20 курсантів військово-морського ліцею
У навчальний заклад негайно були викликані фахівці санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України.
У міській інфекційній клінічній лікарні Одеси знаходяться 20 курсантів військово-морського ліцею, госпіталізовані у зв'язку з харчовим отруєнням.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Одеси.
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«Зараз у лікарні перебуває 20 осіб», - повідомили у прес-службі.
За попередніми даними, у курсантів - харчове отруєння.
Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в командуванні Військово-морських сил ЗС України заявили про госпіталізацію ліцеїстів військово-морського ліцею через харчове отруєння.
За попередніми даними, у госпіталізованих - легка форма захворювання.
У військово-морському ліцеї проводиться перевірка продовольчої служби у зв'язку зі скаргами на розлад шлунку, що надійшли від ліцеїстів.
«До навчального закладу негайно були викликані фахівці санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України, які разом із фахівцями Військово-медичного клінічного центру Південного регіону відібрали відповідні аналізи і проводять профілактичні заходи», - йдеться в повідомленні командування.