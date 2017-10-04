У Києві правоохоронці викрили жінку-підприємця, яка видала 40 підроблених медичних книжок.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

«Жінка, будучи фізособою-підприємцем, надавала послуги з пошуку клієнтів для приватного медичного центру, що має ліцензію на видачу особових медичних книжок. Однак, маючи на меті власне збагачення, зловмисниця підробляла підписи голови медичної комісії та у подальшому видавала документ з підробленою печаткою лікарям, які проходили у закладі обов’язковий медичний огляд», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у такий спосіб жінка видала 40 підроблених медичних книжок.

За вказаним фактом до Дарницького районного суду Києва направлено обвинувальний акт за обвинуваченням жінки у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

За вчинене їй загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той саме строк.