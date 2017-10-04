На Черкащині зареєстровано масове отруєння студентів Уманського педуніверситету

На Черкащині зареєстровано спалах харчової токсикоінфекції серед студентів Уманського педуніверситету.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, за медичною допомогою звернулось 11 осіб.

На сьогодні 6 хворих за заявами у задовільному стані виписані з лікарні для подальшого амбулаторного лікування, один перебуває на стаціонарному лікуванні, інші 4 особи з легкими формами перебігу перебувають під наглядом лікаря.

Проведено епідрозслідування, організовано проведення санітарно-епідеміологічного обстеження гуртожитків та харчоблоку Уманського державного педагогічного університету.

У ході перевірки встановлено ряд порушень дотримання вимог санітарного законодавства.

Проведення комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів триває.